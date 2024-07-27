نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإيطالي تامبيري يفقد خاتم زواجه في حفل افتتاح أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فقد جيانماركو تامبيري حامل علم إيطاليا خلال مراسم افتتاح أولمبياد باريس 2024، خاتم زواجه خلال الافتتاح، يوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، يوم السبت، أن الخاتم انزلق من يد تامبيري وسقط في نهر السين، خلال موكب الفرق على هامش حفل الافتتاح.

وقدم تامبيري الذي اشترك في الفوز بالميدالية الذهبية للوثب العالي في أولمبياد طوكيو 2020 مع القطري معتزم برشم، اعتذاره لزوجته تشيارا بونتيمبي.

وقال تامبيري: أنا أسف، أنا أسف للغاية، الكثير من المياه، فقدت الكثير من الوزن في الأشهر الأخيرة، أو ربما الحماس الكبير لما كنا نقوم به، ربما الأمور الثلاثة معا.

وأضاف: ربما هو فال حسن أن أعود إلى الديار بميدالية ذهبية أكبر.