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أحمد جودة - القاهرة - جولة أولمبية ومنافسة قوية بين France vs Guinea, في بطولة أولمبياد باريس 2024، مشاهدة بث مباشر, فرنسا وغينيا, دون تشفير 4K بالمجان يلا شوت اليوم, في أولمبياد باريس، تقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية, خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة منتخب فرنسا مع نظيره منتخب غينيا, في لقاء هام اليوم السبت 27 يوليو 2024،وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من نهائيات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024, والتي تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجاري، وحتى يوم 11 أغسطس في مدينة باريس عاصمة فرنسا.

مباراة فرنسا × غينيا في أولمبياد باريس

مشاهدة بث مباشر فرنسا وغينيا دون تشفير 4K بالمجان يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس.. وتنطلق مباراة فرنسا وغينيا في أولمبياد باريس لكرة القدم، اليوم السبت 27 يوليو، في تمام الساعة 11:00 م بتوقيت الإمارات وعمان،الساعة 10:00 م بتوقيت مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا وقطر والبحرين واليمن والكويت ولبنان وفلسطين، الساعة 9:00 م بتوقيت ليبيا والسودان، الساعة 8:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب،الساعة 7:00 م بتوقيت موريتانيا، علي ملعب اليانز ريفييرا.

مشاهدة بث مباشر فرنسا وغينيا دون تشفير 4K بالمجان يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس

مشاهدة بث مباشر فرنسا وغينيا دون تشفير 4K بالمجان يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس.. كما يدخل منتخب فرنسا المباراة وهو في المركز الأول برصيد 3 نقاط، بعد أن حقق الفوز في مباراته الأولى. يسعى الفريق الفرنسي لمواصلة الأداء القوي وتحقيق الفوز الثاني على التوالي لضمان تأهله المبكر للأدوار النهائية. في المقابل.

مشاهدة بث مباشر فرنسا وغينيا دون تشفير 4K بالمجان يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس

مشاهدة بث مباشر فرنسا وغينيا دون تشفير 4K بالمجان يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس.. ويحتل منتخب غينيا المركز الثالث دون نقاط، بعد أن خسر مباراته الأولى. يأمل الفريق الغيني في تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز فرصه في التأهل والتعويض عن خسارته السابقة، وتنقل مباراة فرنسا وغينيا في أولمبياد باريس لكرة القدم عبر موقعنا،وسيتم أضافة وتحديث بث المباراة قبل انطلاقها.

مشاهدة بث مباشر فرنسا وغينيا دون تشفير 4K بالمجان يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس.. وتستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في الفترة من 26 يوليو 2024 وحتى 11 أغسطس 2024، ونستعرض لكم في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة غينيا وفرنسا، والقنوات الناقلة والمعلق وترتيب المنتخبين في المجموعة.

مباراة غينيا ضد فرنسا

مشاهدة بث مباشر فرنسا وغينيا دون تشفير 4K بالمجان يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس.. ويدخل منتخب غينيا الأولمبي المباراة بكل من أجل تحقيق الفوز في الجولة الثانية من أولمبياد باريس 2024، على حساب منتخب فرنسا الأولمبي، بينما يدخل منتخب فرنسا الأولمبي المباراة من أجل تحقيق بداية جيدة في البطولة، وتحقيق ثلاثة نقاط على حساب منتخب غينيا الأولمبي.

ترتيب غينيا وفرنسا في المجموعة:

ترتيب المجموعة الثانية (A) الترتيب الفريق النقاط 1 فرنسا الأولمبي 3 2 نيوزيلندا الأولمبي 3 3 غينيا الأولمبي 0 4 أمريكا الأولمبي 0

مشاهدة بث مباشر فرنسا وغينيا دون تشفير 4K بالمجان يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس

موعد مباراة غينيا وفرنسا

مشاهدة بث مباشر فرنسا وغينيا دون تشفير 4K بالمجان يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس.. مشاهدة بث مباشر فرنسا وغينيا دون تشفير 4K بالمجان يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس.. وتقام مباراة منتخب غينيا ومنتخب فرنسا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد باريس، يوم السبت الموافق 27 يوليو 2024، اليكم توقيت المباراة في الدول العربية، وتنطلق صافرة بداية المباراة كما يلي:

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر وفلسطين والأردن ولبنان والعراق وسوريا.

القنوات الناقلة لمباراة غينيا وفرنسا

مشاهدة بث مباشر فرنسا وغينيا دون تشفير 4K بالمجان يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس.. وتنقل لكم مباريات أولمبياد باريس عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لأولمبياد باريس 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت المجموعة قناة بي إن سبورت لتغطية المباراة، ويمكنكم مشاهدة مباراة منتخب غينيا ضد منتخب فرنسا بث مباشر في إطار مباريات الجولة الثانية من أولمبياد باريس عبر القنوات التالية حول العالم:

قناة بي إن سبورت HD ‏بي إن سبورت القناة المغربية الرياضية

معلق مباراة غينيا وفرنسا

مشاهدة بث مباشر فرنسا وغينيا دون تشفير 4K بالمجان يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس.. وأعلنت إدارة قنوات بي ان سبورت عن تعيين المعلق غير معروف للتعليق على أحداث مباراة منتخب غينيا ومنتخب فرنسا في أولمبياد باريس 2024، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من البطولة.

ملعب مباراة غينيا وفرنسا

مشاهدة بث مباشر فرنسا وغينيا دون تشفير 4K بالمجان يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس.. وتلعب مباراة منتخب غينيا ومنتخب فرنسا في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024، على أرضية ملعب اليانز ريفييرا.

مشاهدة بث مباشر فرنسا وغينيا دون تشفير 4K بالمجان يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس

موعد مباراة غينيا وفرنسا والقنوات الناقلة والمعلق