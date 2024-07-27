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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب المغرب ضد أوكرانيا مباشر دون تقطيع | أولمبياد باريس 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب المغرب ضد أوكرانيا مباشر دون تقطيع | أولمبياد باريس 2024.. يشهد عشاق كرة القدم المغربية والعربية مساء اليوم السبت موعدًا تاريخيًا، حيث يواجه منتخب المغرب الأولمبي نظيره الأوكراني في مواجهة حاسمة ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

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يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب المغرب ضد أوكرانيا مباشر دون تقطيع | أولمبياد باريس 2024



مباراة المغرب وأوكرانيا في أوليمبياد باريس 2024

تأتي هذه المباراة بعد الفوز التاريخي للأسود على الأرجنتين في الجولة الأولى، مما يزيد من حماس الجماهير المغربية وتطلعاتهم لتحقيق نتيجة إيجابية جديدة تؤمن لهم مكانًا في الدور القادم.

تكتسب المباراة أهمية بالغة لكلا المنتخبين، حيث يسعى المنتخب المغربي إلى مواصلة تألقه والاقتراب من تحقيق إنجاز تاريخي في الأولمبياد، بينما يأمل المنتخب الأوكراني في تحقيق الفوز لتعويض خسارته في المباراة الأولى والعودة إلى المنافسة. وستشهد المباراة تنافسًا شرسًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق النقاط الثلاث الثمينة.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تشكيلة مغربية قوية تضم نخبة من اللاعبين الموهوبين، على رأسهم منير المحمدي في حراسة المرمى، وأشرف حكيمي وزكريا الواحدي في خط الدفاع، وسفيان رحيمي وإلياس بن الصغير في خط الهجوم. وسيعمل المدرب المغربي على تجهيز الفريق بشكل جيد لهذه المواجهة الصعبة، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين الهجوم والدفاع، والاستفادة من نقاط القوة التي يتمتع بها فريقه.

موعد مباراة المغرب وأوكرانيا في أولمبياد باريس 2024

يشهد عشاق كرة القدم المغربية والعربية موعدًا هامًا اليوم السبت، حيث يلتقي منتخب المغرب الأولمبي بنظيره الأوكراني في مواجهة حاسمة ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024. وستُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والرابعة عصرًا بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب وأوكرانيا في أوليمبياد باريس

يسعد عشاق كرة القدم بمتابعة مباراة منتخب المغرب الوطني الأولمبي أمام منتخب أوكرانيا في أولمبياد باريس 2024. وحرصًا من شبكة بي إن سبورتس على تقديم أفضل تغطية رياضية، فقد أعلنت عن نقل جميع مباريات الأولمبياد مجانًا عبر قنواتها المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات". بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين المغاربة متابعة المباراة عبر قناة الرياضية المغربية. وبذلك، تتعدد الخيارات المتاحة للمشجعين لمتابعة هذا الحدث الرياضي الكبير.

جدول الترددات

القناة القمر الصناعي التردد (MHz) الاستقطاب معدل الترميز (SR) بي إن سبورتس إكسترا 1 نايل سات 11054 H 27500 بي إن سبورتس إكسترا 2 نايل سات 12604 H 27500 بي إن سبورتس إكسترا 3 نايل سات 12604 H 27500 الرياضية المغربية نايل سات 11515 V 27500

تشكيل المغرب المتوقع أمام أوكرانيا

حارس المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: أشرف حكيمي - زكريا الواحيدي – المهدي بوكامير - أسامة العزوزي.

خط الوسط: أسامة ترغالين - أمير ريشاريسون - بلال الخنوس.

خط الهجوم:– سفيان رحيمي - إلياس بن الصغير - إلياس أخوماش.

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الأولى

منتخب المغرب 3 نقاط منتخب العراق 3 نقاط منتخب أوكرانيا دون رصيد من النقاط منتخب الأرجنتين دون رصيد من النقاط

نظام الأولمبياد

يشارك في أولمبياد باريس لكرة القدم 16 منتخبًا، يتم توزيعهم على 4 مجموعات، في كل مجموعة 4 منتخبات. يتأهل بعد نهاية الدور الأول المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني من كل مجموعة. تبدأ مباريات خروج المغلوب من الدور ربع النهائي، وتستمر حتى النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

تعتبر بريطانيا والمجر الأكثر تتويجًا ببطولة كرة القدم في الألعاب الأولمبية، حيث فاز كل منهما بثلاثة ألقاب. تأتي منتخبات البرازيل والأرجنتين وأوروجواي والاتحاد السوفيتي في المركز الثاني برصيد لقبين لكل منها.