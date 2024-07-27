نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب المغرب يخسر أمام أوكرانيا في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب أوكرانيا في تحقيق الفوز على منتخب المغرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

أوكرانيا تهزم المغرب

وسجل ديمترو كيريسكيف هدف منتخب أوكرانيا الأول في الدقيقة 22 من الشوط الأول، بينما أحرز سفيان رحيمي هدف التعادل لمنتخب المغرب في الدقيقة 64 عن طريق ركلة جزاء.

وشهدت المباراة إضاعة العديد من الفرص من جانب المنتخبين على مدار أحداث اللقاء.

واحرز منتخب أوكرانيا هدف قاتل في الدقيقة 99 عن طريق ايجور كراسنبور، ليحقق منتخب أوكرانيا الانتصار الأول في الأولمبياد.

ترتيب المجموعة الثانية في الأولمبياد

وتوقف رصيد منتخب المغرب عند النقطة الثالثة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية بعد تحقيقه الفوز في الجولة الأولى ضد الأرجنتين، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ويمتلك كل منتخبات تلك المجموعة نفس الرصيد 3 نقاط، ولكن يتصدر الأرجنتين بفارق الاهداف، ويأتي منتخب أوكرانيا في المركز الثالث، والعراق في المركز الأخير.