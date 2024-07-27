الرياضة

4 أندية أوروبية تتصارع على خطف سعود عبدالحميد من الهلال

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أحمد جودة - القاهرة - ترغب 4  أندية أوروبية، في التعاقد مع سعود عبدالحميد الظهير الأيمن لفريق الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

سعود عبدالحميد مطلوب في 4 أندية أوروبية

ذكرت صحيفة ” الشرق الأوسط ”، أن سعود تلقى اهتمامًا من 4 أندية أوروبية وهي روما الإيطالي، وتولوز الفرنسي، بجانب أستون فيلا، ونوتنجهام فورست من الدوي الإنجليزي.

ويأتي هذا بعد تألقه اللافت مع نادي الهلال الموسم الماضي ومشاركته في حسم العديد من المباريات المهمة مما دفع عدد من الأندية الأوروبية لطلب التعاقد معه هذا الموسم.

وكشفت الصحيفة أن الهلال يتمسك باللاعب ولم يحسم الأمر حول استمراره أو تركه للفريق وأن النادي يتعرض لعدة ضغوطات للسماح لللاعب بالإحتراف الأوروبي.

وشارك سعود عبدالحميد مع نادي الهلال في 113 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وقدم 18 تمريرة حاسمة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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