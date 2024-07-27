نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للكرة الطائرة يخسر أمام بولندا في بداية مشواره بـ أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة منتخب مصر لكرة الطائرة أمام نظيره بولندا وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

وتضم مجموعة منتخب مصر للكرة الطائرة كل من بولندا وإيطاليا والبرازيل.

نتيجة أشواط المباراة

المنتخب المصري تأخر في الشوط الأول بنتيجة الأشواط 25-21 على الرغم من الأداء الجيد في الشوط الأول

بينما في الشوط الثاني سقط بنتيجة 19-25، قبل أن ينتهي اللقاء بنتيجة13-25.

قائمة منتخب مصر لكرة الطائرة

وتضم قائمة منتخب الطائرة حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف الدين حسن، عبد الرحمن حسين، محمد عادل، محمد عثمان، محمد مصطفى، محمد جمال، عبد الرحمن الحسيني، أحمد عزب، محمد رضا، وأحمد محمد لاعب احتياطي.