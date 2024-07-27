نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم الأمر.. موقف مانشستر سيتي من التعاقد مع أولمو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن مصير مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفي الجاري وموقفه النهائي من التعاقد مع داني أولمو.

موقف مانشستر سيتي من ضم أولمو

وانتشرت العديد من التكهنات بشأن الصفقات التي يهتم بها مسئولو إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل ضمها إلى ملعب الاتحاد في الموسم الجديد.

وكان اللاعب داني أولمو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني قد ارتبط بالرحيل عن الفريق في انتقالات الصيف إلى أحد أندية أوروبا والتي جاء على رأسها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أكد على أن الفريق لن يقوم بأي صفقات جديدة هذا الموسم إلا في حال خروج أحد اللاعبين عن الفريق الفترة القادمة.

يذكر أن ريال مدريد وبرشلونة يعتبران من ضمن الأندية التي تخطط للتعاقد مع أولمو من صفوف نادي لايبزيج الألماني في الصيف.