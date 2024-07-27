نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| ماذا يقصد؟.. أول تعليق من زيزو بعد تصرفه الغاضب في مباراة مصر وأوزبكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، رسالة مثيرة عقب فوز منتخب مصر الأولمبي على نظيره أوزبكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”.

زيزو: أشم رائحة شيء يحترق

شارك زيزو، في فوز منتخب مصر الأولمبي على أوزبكستان بهدف نظيف، سجله أحمد نبيل كوكا.

ونشر زيزو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورًا له من مباراة مصر وأوزبكستان، مع تعليق: “أشم رائحة شيء يحترق”.

وكان زيزو قد ظهر غاضبًا خلال لحظة استبداله في الشوط الثاني من مباراة مصر وأوزبكستان.

ويخوض منتخب مصر، مباراته القادمة والحاسمة أمام إسبانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس، يوم الثلاثاء المقبل.