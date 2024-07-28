نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج وتوقعات بعثة مصر في باريس ليوم الأحد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تستمر مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي انطلقت يوم 26 يوليو وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.
وجاءت نتائج الفترة الصباحية كالتالي:
تنس طاولة:
عمر عصر (فردي- 33 عام- المصنف 16 عالميا)، فاز على لاعب مدغشقر بنتيجة 4-1 وتأهل لدور ال 32 ومن المتوقع وصول اللاعب لدور ال 8.
محمد البيلي (فردي - 36 عام- المصنف 29 عالميا)، خسر امام لاعب بولندا في دور ال 64.
السلاح:
محمد السيد (فردي سيف المبارزة- 21 عام- المصنف 10 عالميا)، فاز على لاعب كولومبيا المصنف 23 عالميا وتأهل لدور ال 16، ثم فاز على لاعب ايطاليا وتأهل لدور ال 8.
محمد ياسين (فردي سيف المبارزة - 20 عام- المصنف 19 عالميا) خسر امام لاعب اليابان المصنف 14 عالميا في دور ال 32.
محمود محسن (فردي سيف المبارزة- 29 عام- المصنف 31 عالميا)، خسر أمام لاعب التشيك المصنف 34 عالميا في دور ال 64.
يارا الشرقاوي (فردي شيش- 25 عام- المصنفة 69 عالميا)، خسرت أمام لاعبة الصين المصنفة 15 عالميًا في دور ال 32.
سارة حسني (فردي شيش - 14 عام) وهي أصغر لاعبة في بعثة مصر، وخسرت أمام لاعبة ايطاليا المصنفة الرابعة على العالم في دور ال 32.
ملك حمزة (فردي شيش- 27 عام- المصنفة 27 عالميا)، انهزمت من لاعبة المانيا المصنفة السادسة على العالم في دور ال 32.
الرماية:
مي ابو قرن (10 م بندقية هواء - 24 عام- غير مصنفة)، حققت المركز ال 35 من 44 لاعبة.
ريماس خليل (10 م بندقية هواء - 17 عام- المصنفة 91 عالميا)، حققت المركز ال 29 من 44.
محمد عبد القادر (10 م بندقية هواء - 33 عام- المصنف 27 عالميا)، حقق المركز ال 24 من 49.
ابراهيم أحمد (10 م بندقية هواء- 37 عام- المصنف 37 عالميا)، حقق المركز ال 39 من 49.
السباحة:
لجين عبد الله (200 م حرة- 19 عام)، حققت المركز ال 24 من بين 32 سباحة.
النتائج المتوقعة في منافسات الفترة المسائية:
تنس الطاولة:
عمر عصر (فردي- 33 عام- المصنف 16 عالميا): من المتوقع وصوله لدور ال 8.
دينا مشرف (فردي - 30 عام- المصنفة 17 عالميا): ستواجه بطلة اسبانيا المصنفة 68 عالميا ومن المتوقع فوزها والوصول لدور ال 8.
السلاح:
محمد السيد (فردي سيف المبارزة- 21 عام- المصنف 10 عالميا) يخوض مباراة دور ال 8.
الكرة الطائرة الشاطئية:
دعاء الغباشي ومروة عبد الهادي (فرق- مصنفين ال 69 عالميا)، ستواجهن البرازيل بطلة العالم وبطلة الأولمبياد، في أول مباراة ومن المتوقع خسارة المباراة.