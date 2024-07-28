نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج وتوقعات بعثة مصر في باريس ليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستمر مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي انطلقت يوم 26 يوليو وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وجاءت نتائج الفترة الصباحية كالتالي:

تنس طاولة:

عمر عصر (فردي- 33 عام- المصنف 16 عالميا)، فاز على لاعب مدغشقر بنتيجة 4-1 وتأهل لدور ال 32 ومن المتوقع وصول اللاعب لدور ال 8.

محمد البيلي (فردي - 36 عام- المصنف 29 عالميا)، خسر امام لاعب بولندا في دور ال 64.

السلاح:

محمد السيد (فردي سيف المبارزة- 21 عام- المصنف 10 عالميا)، فاز على لاعب كولومبيا المصنف 23 عالميا وتأهل لدور ال 16، ثم فاز على لاعب ايطاليا وتأهل لدور ال 8.



محمد ياسين (فردي سيف المبارزة - 20 عام- المصنف 19 عالميا) خسر امام لاعب اليابان المصنف 14 عالميا في دور ال 32.

محمود محسن (فردي سيف المبارزة- 29 عام- المصنف 31 عالميا)، خسر أمام لاعب التشيك المصنف 34 عالميا في دور ال 64.

يارا الشرقاوي (فردي شيش- 25 عام- المصنفة 69 عالميا)، خسرت أمام لاعبة الصين المصنفة 15 عالميًا في دور ال 32.

سارة حسني (فردي شيش - 14 عام) وهي أصغر لاعبة في بعثة مصر، وخسرت أمام لاعبة ايطاليا المصنفة الرابعة على العالم في دور ال 32.

ملك حمزة (فردي شيش- 27 عام- المصنفة 27 عالميا)، انهزمت من لاعبة المانيا المصنفة السادسة على العالم في دور ال 32.

الرماية:

مي ابو قرن (10 م بندقية هواء - 24 عام- غير مصنفة)، حققت المركز ال 35 من 44 لاعبة.

ريماس خليل (10 م بندقية هواء - 17 عام- المصنفة 91 عالميا)، حققت المركز ال 29 من 44.

محمد عبد القادر (10 م بندقية هواء - 33 عام- المصنف 27 عالميا)، حقق المركز ال 24 من 49.

ابراهيم أحمد (10 م بندقية هواء- 37 عام- المصنف 37 عالميا)، حقق المركز ال 39 من 49.

السباحة:

لجين عبد الله (200 م حرة- 19 عام)، حققت المركز ال 24 من بين 32 سباحة.

النتائج المتوقعة في منافسات الفترة المسائية:

تنس الطاولة:

عمر عصر (فردي- 33 عام- المصنف 16 عالميا): من المتوقع وصوله لدور ال 8.

دينا مشرف (فردي - 30 عام- المصنفة 17 عالميا): ستواجه بطلة اسبانيا المصنفة 68 عالميا ومن المتوقع فوزها والوصول لدور ال 8.

السلاح:

محمد السيد (فردي سيف المبارزة- 21 عام- المصنف 10 عالميا) يخوض مباراة دور ال 8.

الكرة الطائرة الشاطئية:

دعاء الغباشي ومروة عبد الهادي (فرق- مصنفين ال 69 عالميا)، ستواجهن البرازيل بطلة العالم وبطلة الأولمبياد، في أول مباراة ومن المتوقع خسارة المباراة.