الرياضة

نجم الزمالك السابق: فوز مصر على أوزبكستان مفتاح التأهل لربع نهائي الأولمبياد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: فوز مصر على أوزبكستان مفتاح التأهل لربع نهائي الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حمادة نصر، نجم نادي الزمالك السابق، أن فوز المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب أوزبكستان، هو مفتاح التأهل لربع نهائي أولمبياد باريس.

حمادة نصر: النني يقدم أداء مميز للغاية

قال نصر في تصريحات تلفزيونية لقناة نادي الزمالك: "محمد النني يقدم أداء مميز للغاية مع المنتخب الأولمبي".

وتابع: "دور زيزو مؤثر للغاية مع اللاعبين ويمنحهم ثقة كبيرة وكان سببا رئيسيا في هدف الفوز على أوزبكستان".

واختتم: "بعد خروج الزمالك من المنافسة على بطولة الدوري أصبح جوميز دون ضغوط ولذلك يقوم بالدفع بالعناصر الشابة وهذا أمر هام للفريق في المستقبل".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا