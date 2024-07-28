نجم الزمالك السابق: فوز مصر على أوزبكستان مفتاح التأهل لربع نهائي الأولمبياد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حمادة نصر، نجم نادي الزمالك السابق، أن فوز المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب أوزبكستان، هو مفتاح التأهل لربع نهائي أولمبياد باريس.

حمادة نصر: النني يقدم أداء مميز للغاية

قال نصر في تصريحات تلفزيونية لقناة نادي الزمالك: "محمد النني يقدم أداء مميز للغاية مع المنتخب الأولمبي".

وتابع: "دور زيزو مؤثر للغاية مع اللاعبين ويمنحهم ثقة كبيرة وكان سببا رئيسيا في هدف الفوز على أوزبكستان".

واختتم: "بعد خروج الزمالك من المنافسة على بطولة الدوري أصبح جوميز دون ضغوط ولذلك يقوم بالدفع بالعناصر الشابة وهذا أمر هام للفريق في المستقبل".