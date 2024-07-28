روبن نيفيز يلتحق بمعسكر الهلال استعدادًا للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - انضم البرتغالي روبن نيفيز نجم منتخب البرتغال والهلال السعودي إلى معسكر الفريق السعودي المقام في النمسا، استعدادا للموسم الجديد.

روبن نيفيز يلتحق بمعسكر الهلال

وتأخر اللاعب عن بداية استعدادات الفريق للموسم الجديد بسبب الإجازة التي حصل عليها بعد المشاركة مع المنتخب البرتغالي في كأس أمم أوروبا 2024.

ورحب الهلال بعودة نيفيز وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس": "نيفيز هنا.. حيث الهلال".

وواصل النادي الأزرق استعداداته للموسم الجديد بعد الخسارة أمام صن داونز الجنوب إفريقي (1-2) أول أمس الجمعة.

وفرض جورجي جيسوس مدرب الفريق تدريبات استرجاعية، تلاها تطبيقات تكتيكية ومناورة.

ويستعد الهلال للموسم الكروي الجديد 2024-2025، حيث يستهله بمواجهة أهلي جدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 13 أغسطس القادم.