الرياضة

لاعب إتحاد العاصمة الجزائري يبدأ استعداداته مع الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ غيلاس قناوي لاعب إتحاد العاصمة الجزائري إستعداداته الصيفية مع الفريق حيث إنضم إلى صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية قادما من المصري البورسعيدي.


ونشرت إدارة النادي الجزائري اليوم عبر الصفحة الرسمية للفريق على موقع إكس صور اللاعب في أول مشاركة له مع الفريق في التدريبات.


وتأتي مشاركة قناوي في تلك الحصة التدريبية بعد أن تم تقديمه أمس بصفة رسمية من قبل إدارة نادي إتحاد العاصمة.
وعاد غيلاس قناوي للعب في الدوري الجزائري من خلال بوابة إتحاد العاصمة، بعد أن لعب في صفوف المصري البورسعيدي في الموسم الماضي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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