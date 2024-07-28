نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب إتحاد العاصمة الجزائري يبدأ استعداداته مع الفريق في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأ غيلاس قناوي لاعب إتحاد العاصمة الجزائري إستعداداته الصيفية مع الفريق حيث إنضم إلى صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية قادما من المصري البورسعيدي.



ونشرت إدارة النادي الجزائري اليوم عبر الصفحة الرسمية للفريق على موقع إكس صور اللاعب في أول مشاركة له مع الفريق في التدريبات.



وتأتي مشاركة قناوي في تلك الحصة التدريبية بعد أن تم تقديمه أمس بصفة رسمية من قبل إدارة نادي إتحاد العاصمة.

وعاد غيلاس قناوي للعب في الدوري الجزائري من خلال بوابة إتحاد العاصمة، بعد أن لعب في صفوف المصري البورسعيدي في الموسم الماضي.