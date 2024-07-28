نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يؤخر حسم صفقة المدافع لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على اختيار ريال مدريد أن يؤجل قراره بشأن العمل في سوق الانتقالات من أجل إيجاد قلب دفاع جديد وذلك اعتمادًا على حالة ديفيد ألابا البدنية.

ريال مدريد ينتظر حالة ألابا

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن توقيع ليني يورو لمانشستر يونايتد أدى إلى ترك كارلو أنشيلوتي في حالة حرجة ورغم ذلك فإن ريال مدريد يستبعد التعاقد فورًا مع مدافع جديد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إدارة ريال مدريد كانت ترى التعاقد مع ليني يورو باعتباره هدفًا استراتيجيًا للمستقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سينتظر التعرف على حالة ديفيد ألابا حتى نهاية أغسطس وهو موعد إغلاق السوق الميركاتو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا كان ألابا قادرًا على العودة سريعًا في شهر أكتوبر ونوفمبر فلن يكون هناك تحرك من ريال مدريد في السوق الصيفية من أجل تدعيم خط الدفاع وقد يتم استخدام تشواميني حتى ذلك الحين في مركز قلب الدفاع كما أن هناك عناصر شابة يمكن الاستعانة بها مثل جاكوبو وخوان مارتينيز بالإضافة إلى وجود خيسوس فاييخو.