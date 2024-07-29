نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس.. آدم بيتي يخسر فرصة التتويج بالميدالية الذهبية الثالثة تواليًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر آدم بيتي سباقًا لكنه بكى فرحًا بما حققه في أولمبياد باريس الصيفي بعد أن انتهت محاولته للفوز بذهبية سباق 100 متر صدرًا للمرة الثالثة على التوالي بإحراز الميدالية الفضية.

آدم بيتي يخسر فرصة التتويج بالميدالية الذهبية الثالثة تواليًا

وقال السباح البريطاني (29 عامًا) الذي خاض معركة ضد الكحول ومشكلات الصحة النفسية بعد أولمبياد طوكيو إنه "لا يشعر بأي ندم وإن منافسه الإيطالي نيكولو مارتينينجي يستحق التتويج بالذهبية".



وقال بيتي للصحافيين في لا ديفونس أرينا بعد اقتسام المركز الثاني مع الأمريكي نيك فينك "الأمر ليس محزنا على الإطلاق".

وأشار إلى أنه رغم استيقاظه وهو يعاني من السعال وتأثره بحالة الطقس فإنه لم يكن يبحث عن أي عذر.

وقال "إذا كنت على استعداد لوضع نفسك على المحك في كل مرة، فأعتقد أنه لا يوجد شيء اسمه خسارة. أنا سعيد للغاية لأن الرجل المناسب فاز بالسباق".

وأضاف "أنا لا أعرّف نفسي بميدالية. أنا أعرّف نفسي بقلبي وما جعلني أشعر به، وما جعلني أفعله.

"أخرج أفضل في جعبتي.

"أعتقد أن هذه الرياضة حطمتني، لكنها منحتني الحياة أيضًا".

كان زمن مارتينينغي بطيئا نسبيا وهو 59.03 ثانية أي أبطأ بكثير مما حققه بيتي في الدور قبل النهائي وفي التصفيات البريطانية المؤهلة للأولمبياد.

وكانت الفضية هي الميدالية الأولمبية السادسة التي يحرزها بيتي وهي تعادل الرقم القياسي المسجل باسم دنكان سكوت بالنسبة لسباح بريطاني بينما يمكن لبيتي الفوز بالمزيد في باريس في سباقات التتابع القادمة إلى جانب منافسين بريطانيين أقوياء.

