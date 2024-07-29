نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيله يفجرها.. سبب واحد يمنع القندوسي من الرحيل إلى السويحلي أو الشمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترددت أنباء قريبة في الفترة الأخيرة، عن وجود العديد من العروض الخارجية للحصول على خدمات، الجزائري أحمد القندوسي، لاعب النادي الأهلي، المعار منذ الموسم الماضي إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا.

وتحفظ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على فكرة استعادة اللاعب من جديد في الموسم القادم، بسبب عدم ملائمته لأسلوب لعب كولر.

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وأكد ربيع طلال، وكيل القندوسي في تصريحات صحفية:" القندوسي له هدف كبير وهو مواصلة التواجد ضمن ضائمة منتخب بلاده في الفترة القادمة".

وتابع:" تواجد اللاعب ضمن صفوف فريق يحتل مراكز متأخرة في الدوري القطري أو الليبي، سيصعب اهتمام مسؤولي المنتخب الجزائري في مراقبة اللاعب لضمه".

وأختتم:" نجم الأهلي يجهز أن يكون ضمن قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة بالمغرب".

