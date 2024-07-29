برايتون يستهدف ضم زميل ميسي

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أحمد جودة - القاهرة - يسعي برايتون الإنجليزي في دخول سباق الانتقالات بقوة، لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد، استعدادًا لخوض المنافسات المقبلة.

ووفقًا للتقارير الإنجليزية، فإن برايتون يكثف مفاوضاته في الوقت الحالي مع إنتر ميامي الأمريكي لضم الباراجواياني دييجو جوميز.

وأضافت أن الفريق الإنجليزي حصل على موافقة مبدئية من إنتر ميامي الذي يلعب ضمن صفوفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي للتعاقد مع الجناح الباراجواياني في الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 10 مليون جنية إسترليني.

برايتون يقترب من ضم الباراجواياني دييجو جوميز

وافادت أن برايتون يعمل حاليًا علي إنهاء الصفقة خلال الأسبوع الحالي، بعد أن نجح في الأتفاق مع اللاعب علي كافة الأمور المالية والتعاقدية.

وانتقل دييجو جوميز البالغ من العمر 21 عامًا، إلى صفوف إنتر ميامي عام 2023 قادمًا من ليبرتاد.

وشارك الجناح الباراجواياني مع فريقه الأمريكي الموسم الحالي في 16 مباراة أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.