نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة البنك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف أحمد عبدالقادر لاعب الفريق، من المشاركة مع الفريق أمام البنك الأهلي، بالدوري المصري.

وبات عبدالقادر، قريبًا من إعلان جاهزيته من أجل العودة إلى حسابات الجهاز الفني في المباريات المتبقية بالدوري، بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها.

أحمد عبدالقادر يقترب من المشاركة أمام البنك الأهلي بالدوري

وأكد المصدر، أن عبدالقادر سوف يخضع لفحص طبي أخير غدًا الأربعاء لحسم موقفه من التدريبات الجماعية، وتحديد موقفه النهائي أمام البنك الأهلي، بالدوري.

وتابع: “اللاعب حالته في تحسن مستمر، بعد أن قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وأصبح قريب من التواجد في قائمة الفريق”.

