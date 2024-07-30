أحمد جودة - القاهرة - ينافسن سيدات سيف المبارزة على المراكز الترتيبية من 5 لـ 8 بمنافسات الفرق بعد الهزيمة من إيطاليا 39-26 في منافسات ثمن نهائي دورة الألعاب الأولمبية.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس.. سيدات سيف المبارزة ينافسن على المراكز الترتيبية من 5 لـ 8 في المقال التالي

محمد يوسف

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