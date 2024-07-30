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أحمد جودة - القاهرة - نفى مدرّب نيوكاسل يونايتد إيدي هاو، اليوم الثلاثاء أي تواصل رسمي معه بشأن منصب تدريب منتخب إنجلترا الشاغر، مؤكدًا التزامه التام مع النادي الناشط في الدوري الإنجليزي.

ايدي هاو يحدد موقفه من قيادة إنجلترا

وقال هاو لصحفيين في طوكيو عندما سُئل عمّا إذا كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تواصل معه لتولي مسؤولية تدريب المنتخب الوطني "لا يوجد أي تواصل على الإطلاق من طرف أيّ كان وأنا ملتزم تمامًا مع نيوكاسل".

يتواجد نيوكاسل في اليابان لخوض مبارتين تحضيريتين للموسم الجديد أمام أوراوا ريد دايموندز ويوكوهاما مارينوس من الدوري الياباني يومي الأربعاء والسبت على التوالي.

وارتبط اسم هاو بمنصب مدرب منتخب إنجلترا الذي تركه جاريث ساوثجيت بعد خسارة نهائي كأس أوروبا 2024 هذا الشهر، إلى جانب مدربي تشيلسي السابقين توماس توخيل، ماوريسيو بوكيتينو وجراهام بوتر.

وتجاهل هاو التلميحات بأن لاعبيه بحاجة إلى سماعه مباشرة يتحدث عن ولائه لنيوكاسل، فيما كانت تدور التكهنات حول مستقبله بشكل علني.

وتابع المدرب البالغ من العمر 46 عامًا "ما من شيء للحديث عنه. لست بحاجة إلى مخاطبة اللاعبين. إنهم يعرفون ذلك، كما آمل، من خلال تصرفاتي اليوميّة ومدى التزامي تجاه النادي".

وقال هاو إن الرحلة الطويلة وحرارة الصيف الشديدة في اليابان قد تشكلان تحديًا لفريقه قبل مباراتي هذا الأسبوع.

وأضاف "بالطبع عندما تسافر إلى مكانٍ بعيدٍ ويكون فارق الوقت كبيرًا، فإن السفر يوثر عليك حقًا. وبالحديث نيابةً عن اللاعبين، فإن الأمرَ صعبٌ"، معتبرًا أنه حتى التدريبات الخفيفة قد تكون صعبة بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وأردف "أعتقد أن العامل الأكبر الذي سيتعيّن علينا التعامل معه هو الحرارة".

واستطرد "من خلال التدريب اليوم فقط، يمكنك أن ترى تأثيرها (الحرارة) على اللاعبين. حتى التدريبات الخفيفة جدًا تتحوّل فجأة إلى تدريبات صعبة. أعتقد أنه سيكون اختبارًا كبيرًا لنا من الناحية الرياضية. ربّما يكون الاختبار المثالي لما وصلنا إليه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد".

