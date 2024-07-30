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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق الكرة الأول بنادي ستاد رين الفرنسي ضم النرويجي ليو أوستجارد لتعزيز دفاعاته قادما من نابولي الإيطالي وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري

رين يتعاقد مع مدافع نابولي

وذكر ستاد رين عبر صفحته الرسمية على شبكة إكس، أنه أتم صفقة اللاعب النرويجي اليوم الثلاثاء الموافق ثلاثين من شهر يوليو.

ودفع النادي الفرنسي ما يقارب ال 8 ملايين يورو للحصول على خدمات قلب الدفاع النرويجي البالغ من العمر أربعة وعشرين عاما.

وسبق لأوستجارد، الذي استهل مشواره مع مولده النرويجي، اللعب في صفوف برايتون وستوك سيتي الإنجليزيين بجانب أنه خاض واحدة من التجارب الأخرى في صفوف جنوه الإيطالي قبل اللعب في نابولي بدءا من صيف 2022.