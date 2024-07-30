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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب الدومينيكان لمواجهة نظيره اوزبكستان، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024، ويعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، التفاصيل الكاملة.

حيث انطلقت دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي تستضيفها فرنسا، في الفترة من 26 يوليو 2024 وحتى 11 أغسطس 2024.

مباراة الدومينيكان ضد اوزبكستان

يدخل منتخب الدومينيكان واوزبكستان، ضمن ترتيب المجموعة الثالثة، حيث احتل، منتخب إسبانيا الأولمبي، تدرتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، كما احتل منتخب مصر الاولمبي وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، كما احتل جمهورية الدومينيكان، المركز الثالث دون نقاط، كما تذيل منتخب أوزبكستان المجموعة دون نقاط.

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب الدومينيكان ضد منتخب اوزبكستان ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد باريس، اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024، في تمام الساعة الرابعة مساء.

تشكيل أوزباكستان الرسمي لمواجهة الدومينيكان في أولمبياد باريس

وجاءت التشكيلة الرسمية لمنتخب اوزبكستان كالتالي:

نورشاييف، جيانوف، ابراهيموف، اوديلوف، بورييف، رحمونالييف، ميرسايدوف، ظفر مراد، خوسانوف، خمارلييف، نزاروف.

وتنطلق صافرة المواجهة بين المنتخبي، في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

والساعة 3:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا.

في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر وفلسطين والأردن ولبنان والعراق وسوريا.

في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الامارات وسلطنة الدومينيكان.

