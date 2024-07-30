أولمبياد باريس.. إيطاليا تعبر كرواتيا بمنافسات كرة الماء

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم المنتخب الإيطالي لصدارة ترتيب المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات في منافسات كرة الماء للرجال بأولمبياد باريس 2024.

إيطاليا تعبر كرواتيا بمنافسات كرة الماء

وحقق منتخب إيطاليا فوزا ثمينا 14-11 على نظيره الكرواتي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية بالمجموعة، ليحافظ على انطلاقته الجيدة، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي.

وارتفع رصيد منتخب إيطاليا، الذي تغلب 12-8 على الولايات المتحدة في الجولة الأولى، إلى 6 نقاط، لينفرد بالصدارة مؤقتا.

في حين توقف رصيد منتخب كرواتيا، الذي فاز 11-8 على الجبل الأسود في الجولة الافتتاحية، عند 3 نقاط في المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، التي تقام في وقت لاحق اليوم.

