الرياضة

أولمبياد باريس.. إيطاليا تعبر كرواتيا بمنافسات كرة الماء

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم المنتخب الإيطالي لصدارة ترتيب المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات في منافسات كرة الماء للرجال بأولمبياد باريس 2024.

إيطاليا تعبر كرواتيا بمنافسات كرة الماء 

وحقق منتخب إيطاليا فوزا ثمينا 14-11 على نظيره الكرواتي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية بالمجموعة، ليحافظ على انطلاقته الجيدة، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي.

وارتفع رصيد منتخب إيطاليا، الذي تغلب 12-8 على الولايات المتحدة في الجولة الأولى، إلى 6 نقاط، لينفرد بالصدارة مؤقتا.

في حين توقف رصيد منتخب كرواتيا، الذي فاز 11-8 على الجبل الأسود في الجولة الافتتاحية، عند 3 نقاط في المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، التي تقام في وقت لاحق اليوم.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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