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أحمد جودة - القاهرة - يفكر ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع فرانكو ماستانتونو لاعب ريفر بليت الأرجنتيني في صفقة تسعى لدعم ركائز الفريق على المدى الطويل.

وقالت صحيفة آس الإسبانية إن "ريال مدريد يسير في هذه الصفقة على مهل لضم اللاعب الشاب (16 عامًا) الذي يلعب في مركز صانع الألعاب".

ريال مدريد يفكر في التعاقد مع ماستانتونو





وكان ريفر بليت جدد عقد اللاعب ووضع شرطًا جزائيًا بقيمة 45 مليون يورو.



مع ذلك، قالت آس إن "الريال يرغب في إنهاء الصفقة مقابل مبلغ يقترب من 25 مليون يورو".



وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يرغب في الانتقال لريال مدريد وأن النادي ربما يتعاقد معه ويتركه عامًا في ناديه كما فعل مع البرازيلي إندريك.



وأوضحت آس أن النادي عبر هذه الخطوة سيسمح للاعب باكتساب مزيد من الخبرة مع الفريق الأرجنتيني قبل الوصول إلى الريال.

