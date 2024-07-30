نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حاوي الزمالك يتلقى 4 عروض وينتظر موقف الادارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مصدر مقرب من يوسف ابراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب تلقى مؤخرا عدة عروض للرحيل عن الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

أوباما يتلقى 4 عروض وينتظر موقف الزمالك

وأوضاف المصدر، أن اللاعب تلقى عرضا من احد الأندية الليبي ونادي آخر كويتي، بجانب عرضين إماراتي وىخر سعودي.

وأشار المصدر، إلى أن أوباما يضع في الأولوية تجديد عقده مع الزمالك والاستمرار داخل جدران البيت الأبيض.

وأوضح المصدر، أن أوباما طالب تأجيل الرد على العروض التي وصلت له مؤخرا لنهاية مشوار الزمالك في بطولة الدوري وحسم مصيره بشكل رسمي مع القلعة البيضاء.