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أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم طاقم تحكيم من بنين والسودان لإدارة مباراتي منتخب الجزائر أمام غينيا الإستوائية وليبيريا المقرر إقامتهما يومي 5 و10 سبتمبر المقبل في مدينة وهران الجزائرية ومونروفيا عاصمة ليبيريا في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

طاقم تحكيم من بنين والسودان لإدارة مباراتي الجزائر أمام غينيا الإستوائية وليبيريا

وجاء في بيان للإتحاد الجزائري لكرة القدم فإن طاقم التحكيم البنيني الذي سيدير مباراة "محاربى الصحراء" أمام غينيا الإستوائية مكون من الحكم جيندو لويس يعاونه إيريك أيمار أولريش أيمافو وكودوغبو أوغسطين كوغبيميدي وعيسى محمد حكما رابعا.

بينما طاقم التحكيم السوداني الذي سيدير مباراة منتخب الجزائر أمام ليبيريا مكون من محمود علي إسماعيل حكما للساحة، يعاونه محمد عبد الله إبراهيم وعمر حميد محمد أحمد وعبد العزيز جعفر عبد الله حكما رابعا.

وتقام مباراتي الجزائر الأولى أمام غينيا الإستوائية في الثامنة مساءا، والثانية أمام ليبيريا في تمام الخامسة مساءا.