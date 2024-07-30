نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي أمام بلدية المحلة بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: محمد نصر - محمد عمار - محمد دسوقي - محمد بيومي

خط الوسط: محمد عبد السميع - هشام محمد - عمر الساعي

خط الهجوم: ايريك تراوري - خالد النبريصي - عبد الرحمن مجدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

كمال السيد - حاتم سكر - حسن صابر - محمد خطاري - عبد الرحمن الدح - عمر القط - عماد حمدي - مروان حمدي - نادر فرج.

ويسعى الدراويش لتحقيق الفوز أمام نظيره بلدية المحلة للهروب من صراع الهبوط رسميا حال تحقيق الثلاث نقاط للمباراة.

حيث يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري العام، برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فريق بلدية المحلة المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة.

جدير بالذكر أن كلا الفريقين خاض 31 مباراة خلال منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، وتقام تلك المباراة على أرضية ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة 32.