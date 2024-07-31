نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يفجرها.. هذه مفاجأة مبابي الموسم القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تستعد كتيبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لخوض مواجهة مثيرة وودية أمام نظيره اي سي ميلان الإيطالي، ضمن جولته التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق مواجهة ميلان وريال مدريد فجر الخميس القادم.

- انشيلوتي يكشف استعدادات ريال مدريد قبل لقاء ميلان

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، جاهزية جميع اللاعبين داخل قائمة العملاق المدريدي، لخوض الموسم الجديد ويتدربون بقوة قبل مواجهة ميلان في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال كارلو أنشيلوتي إلى وسائل الإعلام في ملعب سولدجر فيلد بشيكاغو:" هذه الفترة التحضيرية تكون خاصة بعض الشيء. شيئًا فشيئًا، يعود جميع اللاعبين".

وتابع:" في الوقت الحالي نحنونقوم بعملها على أكمل وجه، لقد راقبنا العديد من اللاعبين الصغار بشكل جيد. كل من يصل يفعل ذلك بشكل جيد".

وأشار:" الأمر مختلف الآن لم يصبح مثل المواسم السابقة، لأن اللاعبين يصلون الآن جاهزين ويمكنهم اللعب".

وعن الحالة البدنية للفريق وانضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي قال أنشيلوتي: " ليس لدي أي قلق لدينا فريق قوي في جميع المراكز. انضمام مبابي شئ رائع، وهو لاعب مذهل. الوقت عير كافي لنستعد لخوض أول مباراة ولكن، اللاعبين سيعودون بحالة جيدة، الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لهم هو الراحة بعد هذا الموسم الطويل، ستعود المجموعة بأكملها في السابع من الشهر الجاري وأعتقد أننا سنكون مستعدين لبدء الموسم".

