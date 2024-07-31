نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم صلاح يكشف خطة جوميز في الموسم الجديد.. ويؤكد: هذا اللاعب خليفة لامين يامال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف إبراهيم صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن خطة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مع الفارس الأبيض، في الموسم الجديد.

إبراهيم صلاح يكشف خطة جوميز مع الزمالك في الموسم الجديد

وقال إبراهيم صلاح نجم فريق الزمالك السابق في تصريحات له عبر برنامج " رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي:" جوميز يرغب في إراحة أكبر عدد من اللاعبين، من أجل المباريات المقبلة، لأن أول مباراة رسمية للفريق ستكون يوم 13 سبتمبر، لحين خوض فترة إعداد، والمدرب قال ذلك بشكل صريح".

وتابع:" كما أنه مميز في أمر أنه يدفع باللاعبين الشباب، والناشئين حتى يكتسبون الخبرات ويرى منهم الأصلح لاستكمال مسيرته مع الزمالك، وبالنسبة لجوميز المركز الرابع أو الخامس في الدوري مثل السادس عشر، لأنه يجهز للموسم الجديد وتحديدا مباراة السوبر الإفريقي".

وعن وجود لاعب مثل لامين يامال في الزمالك، أشار إبراهيم صلاح:" يوجد لاعبين 16 و17 عام في الزمالك مثل لامين يامال، ولديهم إمكانيات هائلة، ويجب تدريبهم وإعدادهم بشكل جيد، حتى يتمكنوا من الوصول إلى مستوى لاعب بحجم لامين يامال، ومنهم محمد حمد نجم فريق الزمالك مواليد 2008.".

واختتم: "الدوري محسوم للنادي الأهلي، من بعد فوزه على بيراميدز، ولكنني كنت أتمنى أن يحصل بيراميدز على البطولة، وأرى أنه اتظلم تحكيميا".

