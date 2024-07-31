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أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي زد إف سي، تجديد عقد عبد العاطي، المدير الفني للفريق، رسميا لمدة موسمين قادمين، ليستمر مشواره مع الفريق حتي موسم 2026-2027.

سبب تجديد تعاقد زد مع مجدي عبد العاطي لموسمين

وقرار إدارة نادي زد التجديد للمدير الفني، بناء على النتائج الذي حققها خلال الفترة الماضية مع الفريق والوصول لمركز جيد في ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك منذ توليه قيادة الفريق، بدايةً من تأهل زد إف سي إلى الدوري الممتاز، حتى استمراره في تقديم أفضل النتائج.

ويحتل حاليا فريق زد إف سي المركز السابع في ترتيب الدوري المصري لموسم 2023-2024.



ويواجه مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد اف سي، نظيره مودرن سبورت، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويحتضن اللقاء ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، كما يحتل زد أف سي المركز السابع برصيد 44 نقطة.

