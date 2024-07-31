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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات صفقات نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وخاصة بعد الابتعاد عن التعاقد مع نيكو ويليامز.

جديد تطورات صفقات برشلونة الجديدة في الميركاتو الصيفي

وأشارت تقارير إسبانية عدة، أن نيكو ويليامز يرغب في البقاء لمدة موسم آخر ضمن صفوف أتلتيك بيلباو، وعدم الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن برشلونة بدأ في البحث عن جناح أيسر آخر بعد التأكد بنسبة كبيرة عدم قدون نيكو ويليامز في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن النادي الكتالوني، يعمل حاليًا على حسم صفقة التعاقد مع داني أولمو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني ومنتخب إسبانيا.

وشددت الصحيفة على أن برشلونة لن يكتفي فقط بالتعاقد مع أولمو، ولكنه سيتجه أيضًا لضم جناح هجومي آخر خلال الميركاتو الجاري لتدعيم صفوف الفريق على الصعيد الهجومي.

