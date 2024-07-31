نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة دعم من ميكالي لزيزو بعد انفعاله في لقاء أوزبكستان.. "مثل نيمار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير إعلامية مفاجأة مدوية بشأن الحوار الذي دار بين ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي، إلى أحمد سيد زيزو نجم الفراعنة والزمالك، عقب انفعاله في مباراة أوزبكستان أثناء استبداله.

رسالة دعم من ميكالي لزيزو

واكدت التقارير أن ميكالي قد وجه كلمات تحفيزية ل "زيزو"، وذلك من أجل تشجيعه ودعمه، بعد انفعاله في لقاء أوزبكستان.

وكان غضب زيزو بعد استبداله في مباراة أوزبكستان قد أثار غضب الجميع، وهذا ما جعله ينهال عليه أمطار من الانتقادات، ولكن اللاعب الدولي ظهر بشكل مختلف وباداء أيضًا مختلف في مواجهة إسبانيا، أمس الثلاثاء، وقاد الفريق للفوز بهدفين مقابل هدف، ليحجز المنتخب بطاقة التأهل لربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية: "ميكالي اجتمع بزيزو، وقال له أنا حققت الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو، وكنت وقتها معتمدا في لعبي وهجومي على نيمار داسيلفا، وأنت بالنسبة لي في منتخب مصر مثل نيمار".

واضافت التقارير: "هذه طريقة كانت لدعم اللاعب نفسيا وتأكيد ميكالي لزيزو مدى أهميته بالنسبة له، واستبداله لا يقلل منه في المباراة الماضية".



وجدير بالذكر، أن منتخب مصر كان تعادل سلبيًا دون أي أهداف في مباراة الجولة الأولى أمام الدومينيكان، ثم حقق الفوز على أوزبكستان بهدف دون رد في لقاء الجولة الثانية، وانتصر على إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من المسابقة.

وبهذا الفوز يكون منتخب مصر قد اعتلى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بـ7 نقاط، وفي المقابل حسم منتخب باراجواي تأهله من المجموعة الرابعة، كوصيف برصيد 6 نقاط، ليضرب موعدًا مع منتخب مصر في دور ربع النهائي.

