نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الاسماعيلي ينضم إلى المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح مسؤولو النادي المصري البورسعيدي في الحصول توقيع محمد مخلوف لاعب خط الوسط الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي الإسماعيلي.

ويأتي هذا التعاقد في إطار خطة النادي لتعزيز خط وسط الفريق استعدادا للموسم الجديد.

يسعى النادي إلى تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين لضمان تحقيق أهدافه وطموحاته.

يعد محمد مخلوف، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري المصري، يتمتع بمهارات فنية عالية وقدرة على التحكم في وسط الملعب.