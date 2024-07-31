نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري البورسعيدي يضم محمود حمدي حارس مرمى مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح مسؤولو النادي المصري البورسعيدي في الحصول على توقيع محمود حمدي حارس مرمى فريق مودرن سبورت بعد انتهاء عقده مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي النادي البورسعيدي لتعزيز مركز حراسة المرمى بعد إصابة الحارس الأساسي عصام ثروت بتمزق في الرباط الصليبي.

يعتبر محمود حمدي من أفضل حراس المرمى في الدوري المصري قدم أداء مميزا مع مودرن سبورت مما لفت انتباه العديد من الأندية.

ويأمل النادي المصري البورسعيدي أن يساهم حمدي في تعزيز قوة الفريق في الدفاع عن مرماه وتقديم مستوى عالٍ من الأداء.

تأتي هذه الصفقة كجزء من خطة النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين ذوي جودة عالية استعدادًا للموسم الجديد.

ويعد حمدي إضافة هامة للفريق حيث يمتلك المهارات والخبرة التي تعزز من استقرار الفريق في مركز حراسة المرمى.