نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على هامش دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.. "الأنوكا" تكرم وزير الشباب والرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، والتي تقام على هامش دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، بحضور 54 دولة ممثلين عن الدول الأفريقية، وبحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا.

وعلي هامش الاجتماع تم تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمجهوداته الكبيرة بدعم الدولة المصرية في استضافة العديد من البطولات الإفريقية وعلى رأسها تقديم مصر لملف استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027.

أكد وزير الشباب والرياضة أن اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" يسعي إلى تعزيز التعاون الرياضي بين الدول الأفريقية، وتبادل الخبرات بين مختلف دول القارة، بجانب تعزيز سبل تطوير الحركة الأولمبية بالقارة، وتقوية العلاقات بين اللجان الأولمبية الوطنية في الدول الأفريقية، وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق أهداف رياضية مشتركة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع العديد من الملفات الهامة، على رأسها تنظيم دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها في مصر ٢٠٢٧، ودورة الألعاب الإفريقية للشباب الشاطئية المقررة في غينيا.