نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيراميدز يضع شروط رحيل نجمه في الانتقالات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولو نادي بيراميدز أنهم وافقوا على رحيل لاعب الفريق والمنتخب الأولمبي، إبراهيم عادل، بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. جاء هذا القرار بعد تألقه اللافت في البطولة، حيث سجل هدفين قاد بهما المنتخب المصري للفوز 2-1 على إسبانيا في مباراة دور المجموعات التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

تفاصيل رحيل إبراهيم عادل والشروط

أوضح مصدر داخل نادي بيراميدز أنه سيتم السماح بإعارة إبراهيم عادل أو بيعه إذا تلقى عرضًا من أحد الأندية الأوروبية التي تلعب في الدوريات الكبرى.

وأكد المصدر أن النادي يخطط لبيع اللاعب بمبلغ لا يقل عن 8 ملايين دولار، مع وضع بعض الامتيازات الإضافية في الاعتبار.

تشمل هذه الامتيازات وضع نسبة من عائد بيع اللاعب لصالح بيراميدز، بالإضافة إلى الحصول على مكافآت مالية إذا سجل أو صنع اللاعب عددًا محددًا من الأهداف خلال موسمه الأول مع النادي الجديد.

رفض العروض المحلية والخليجية

وأشار المصدر أيضًا إلى أن نادي بيراميدز لن يوافق على رحيل إبراهيم عادل إلى أندية محلية أو خليجية. وأوضح أن استمرار اللاعب في النادي سيكون أكثر فائدة للفريق في الفترة القادمة مقارنةً بانتقاله إلى أندية في الخليج أو في حال انتقاله إلى الأهلي أو الزمالك.