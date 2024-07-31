نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيمة قوية بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري، راحة من التقسيمة الفنية التي أقيمت في مران اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح الأساسين راحة من التقسيمة بعد المشاركة في التدريبات التأهيلية والفقرة الفنية، خوفًا من تعرضهم للإجهاد.



وخاض اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مباراة المقاولون العرب تقسيمة قوية في منتصف الملعب تحت إشراف الجهاز الفني.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة، المقرر لها في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.