نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم مباراة الاتحاد السكندرى وإنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى سلبيًا مع انبى فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.



وبذلك يرتفع رصيد إنبى إلى 43 نقطة والاتحاد السكندرى إلى 40 نقطة.



جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقين السيطرة على منتصف الملعب دون خطورة على المرميين عدا فرصتين لانبى أنقذهما المهدى سليمان.



وفى الشوط الثاني كان فريق إنبى هو الأكثر سيطرة على مجريات الأمور خاصة بعد طرد التونسى سيف تقا مدافع الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 57 ولاحت للفريق البترولى عده فرص محققة للتهديف ابرزها فرصة لعلى فوزى انقذها المهدى سليمان ببراعة.



وشهدت الدقائق الأخيرة هجومًا مكثف من انبى إلا أن خبرة الهانى سليمان حارس الاتحاد السكندرى أنقذت صاحب الأرض لتنتهي المباراة بالتعادل السلبى.