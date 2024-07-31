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أحمد جودة - القاهرة -

علق المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادي الإسماعيلي، على وضع فريق الكرة الأول بالنادي، عقب خسارته من نظيره بلدية المحلة 4 / 2، في مسابقة الدوري، مؤكدا أنه مطمئن على موقف الفريق بالدوري، وموضحا أن الدراويش سيعود لسابق عهده قريبا.

نصر أبو الحسن: أتفهم قلق الجماهير لكنني أعدهم بالأفضل قريبا

وقال أبو الحسن، في تصريحات صحفية: "لست قلقا على وضع الفريق بمسابقة الدوري، خلال الموسم الجاري، لكن يحق للجماهير القلق، لأنهم ليسوا مطالبين بالدخول في حسابات لوضع الفريق شمال ويمين".

وأضاف: "بأمر الله الفريق سيعود بشكل أفضل عقب ودية السد القطري، حيث سيبتعد عن الضغوط بشكل كبير خلال هذه السفرية"

وأردف: " سيدخل الفريق مباراة المقاولون العرب بكامل تركيزه، وأثق أننا لن ننتظر حتى هذه المباراة لحسم موقفنا في الدوري وأن الأمور ستكون منتهية من قبلها، وأعد الجميع بالعمل الجاد لتحقيق الطموحات المنتظرة على الرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي قابلناها".

واستطرد: "لن أهدأ حتى يعود الإسماعيلي، لمكانته الطبيعية في أقرب وقت ممكن، وأثق في قدرتنا على تحقيق هذا الأمر، رغم التحديات التي نواجهها منذ استلامنا المهمة".

وأتم: "عندما أتحدث عن التحديات التي نواجهها، فأنا لم أختلق أعذار لتبرير أي موقف، خاصة وأننا نعلم حجم العمل المطلوب مننا لإنقاذ النادي من كبوته التي يعاني منها قبل استلامنا زمام الأمور، لكنني أذكر الجميع بأننا نعمل وسط ظروف صعبة للغاية، ورغم كل ذلك فنحن قادرين على استعادة مكانة النادي الطبيعية، ونضع كامل ثقتنا في الجهاز الفني واللاعبون واللجنة الفنية لإسعاد الجماهير وتحقيق أمنياتهم".

