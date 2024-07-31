مدرب الاتحاد السكندري يعلق على تعادل زعيم الثغر أمام إنبي بدوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد ساري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على نتيجة مباراة فريقه ضد إنبي التي انتهت بالتعادل السلبي مساء اليوم في دوري نايل.

تعليق مدرب الاتحاد السكندري على التعادل ضد إنبي

في المباراة التي أُقيمت على استاد الإسكندرية، استضاف الاتحاد السكندري فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري. انتهت المباراة دون أهداف، ليحصل كل فريق على نقطة.

في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أشار أحمد ساري إلى أن ظروف اللقاء لم تكن مواتية لفريقه. وقال: "حاولنا التقدم وتحقيق الفوز، ولكن الطرد الذي تعرض له سيف تقا، مدافع الفريق، أثر بشكل كبير على مجريات المباراة."

وتابع ساري: "أداء اللاعبين تأثر بارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى أننا في نهاية الموسم، وهو ما زاد من صعوبة المباراة."

وأوضح ساري أنه بعد الطرد، كان من الضروري تقليل المساحات وتكثيف التواجد في منطقة وسط الملعب لتعويض النقص العددي.

وأشار ساري إلى تعاطفه مع اللاعبين في ظل طول الموسم الكروي، والذي أضر بهم بالإجهاد، حيث أوضح: "الفريق يلعب منذ 12 شهرًا، ولم ينته الموسم بعد."

ورغم الظروف الصعبة، أعرب ساري عن ارتياحه للأداء الذي قدمه الشباب من لاعبي الفريق. وأضاف: "تجربة المباراة كانت مفيدة لهم، وسنسعى لاستغلال الإيجابيات التي خرجنا بها في المباريات القادمة."