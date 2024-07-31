نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد يتقدم بهدف نظيف على مودرن سبورت في الشوط الأول في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد على نظيره مودرن سبورت، بهدف نظيف في المبارة المقامة حاليا بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان هناك محاولات من قبل لاعبي الفريقين، للسيطرة على مجريات المباراة والخروج بالعلامة الكاملة ولكن الحظ لم يحالف فريق مودرن سبورت، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب البدل من الضائع سجل شادي حسين لاعب زد هدف التقدم لفريقه.

وجاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، خالد رضا، جوزيف جوناثان

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، عبد الكبير الوادي، أحمد عاطف

هجوم: ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق، طارق طه، علي الفيل، أحمد كباكا، محمد زعلوك، علي زعزع، محمد محمود، هشام عادل، باسم علي