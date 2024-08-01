نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. عامر حسين يشير إلى إمكانية إلغاء بطولة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن إمكانية إلغاء بطولة كأس مصر الموسم الحالي 2023/2024.

تصريحات عامر حسين

وأوضح عامر حسين خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «بوكس تو بوكس»، أنه لن يتم فتح باب تسجيل قوائم الأندية، إلا بعد نهاية بطولة الدوري وكأس مصر.

وأضاف عامر، أنه يتم المشاورة داخل اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية، بشأن إقامة بطولة كأس مصر، مشيرا إلى أن الأمر يرتبط بالشركة الراعية، وفي حال إلغاء بطولة كأس مصر ستكون خسارة كبيرة، باعتبارها أحد المواد المالية.

وأكمل، إذا تمكنا من إقامة بطولة كأس مصر قبل 2 سبتمبر المقبل فستقام البطولة بشكل طبيعي، وفي حال التأخر عن ذلك الموعد، سيتم إلغاء بطولة كأس مصر بشكل نهائي.

وأضاف، أن بطولة كأس السوبر المصري القادمة يشارك بها 4 فرق وهم( بطل الدوري المصري- بطل كأس مصر- بطل كأس الرابطة- فريق من اختيار الشركة الراعية).

واختتم، لا بد أن يكون هناك اتفاق بين أكثر من جهة من أجل اتخاذ القرار النهائي حول مسألة إلغاء كأس مصر، مشيرا إلى أن مواعيد مباريات كأس السوبر المصري تمثل عائقا، في ظل وجود الأجندة الدولية للمنتخب الوطني.