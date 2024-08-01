نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس الودية والقناة الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستريونايتد الإنجليزي مع نظيره فريق ريال بيتيس الإسباني اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس باستاد “سناب دراجون” في لقاء ودي بينهم ضمن معسكرهم التحضيري استعدادا للموسم الجديد من الدوريات.
موعد مباراة مانشستريونايتد وريال بيتيس
وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستريونايتد وريال بيتيس فجر الخميس في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستريونايتد وريال بيتيس
تردد قناة mbc masr
القمر: نايل سات
التردد: 12015
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 5/6.