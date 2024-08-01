نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابراهيم حسن: نراقب بعض نجوم المنتخب الأولمبي.. وهذا سبب حديثي مع بركات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر ابراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدمم، مفاجأة بعد تأهل المنتخب الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، وتصدر مجموعته، عقب الفوز الأخير أمام إسبانيا، بهدفين مقابل هدف.

إبراهيم حسن يثني على أداء منتخب مصر الأولمبي

وأكد إبراهيم حسن مع سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" كوكا وإبراهيم عادي لم يتم ضمهم ولم يشاركوا مع منتخب مصر إلا مع حسام حسن ولمدكن ظروف الدوري المصري تمنع استمرارية اللاعب".

وتابع: "هناك ضعط كبير على اللاعبين بسبب عدم انتظام الدوري بجانب المنافسة الشرسة على اللقب أو البقاء، هذا الجو لا نجد منه لاعب لديه استمرارية في المستوى ويكون متواجد باستمرار مع منتخب مصر".

وأوضح: "أبارك للاعبي والجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي وإنجاز كبير الفوز على إسبانيا وتصدر المجموعة وسيكون ذلك حافز جديد لهم في القادم".

وأشار: "بالطبع يوجد العديد من اللاعبين في المنتخب الأولمبي لديهم مقومات تمثيل الفريق الأول، ويوجد بالفعل لاعبين من نفس السنه حصلوا على فرص، ونتحدث دائما في هذا الملف".

واختتم: "تحدثت مع بركات لإيصال رسالة للاعبين بأن المدير الفني حسام حسن ومدير المنتخب الأول، يتابعون الفريق جيدا، خاصة في ظل استعدادانا لخوض معسكر هذا الشهر".