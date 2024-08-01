نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابات تجبر تين هاج على ضم نجوم جديدة في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مصير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وما أهم الصفقات التي سيحاول النادي الحصول عليها.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع اللاعب ليني يورو، قادم من صفوف نادي ليل الفرنسي وذلك بمبلغ 58 مليون جنيه إسترليني، ولكن صدم اللاعب الجميع بعد إصابته في مباراة الفريق الودية استعدادًا للموسم الجديد.

ولم تقف الإصابة عند يورو فقط، بل أصيب اللاعب راسموس هويلاند والتي سيغيب على أثراها لمدة شهر ونصف ما يؤكد غيابه فترة طويلة عن المشاركة مع الفريق الإنجليزي.

حل تين هاج لتعويض نجومه المصابين

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن تين هاج سيضطر أن يتعاقد مع مدافع جديد في سوق الانتقالات الصيفي الحالي من أجل تعويض إصابة ليني يورو.

كما شددت التقارير على أن إصابة يورو تجعل مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع مهاجم جديد والمتوقع أن يكون إيفان توني نجم برينتفورد حيث أن زيركزي سيكون هو المهاجم الوحيد للفريق.