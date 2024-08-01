نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين وسام أبو علي؟.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس 1- 8- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم 3 مواجهات من الجولة الثانية والثلاثون والتي تشهد مواجهات مثيرة وقوية في الأمتار الأخيرة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل". وعلى الجانب الاخر تشتد المنافسة بين هدافي الدوري والتي كسر احتكار فيستون ماييلي لها كلا من الثنائي وسام أبو علي وحسام أشرف لاعبي الأهلي وبلدية المحلة. ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم الخميس والذي جاء كالاتي:- 1- وسام أبو علي – 14 هدفا

2- فيستون ماييلي – 14 هدفا

3- حسام أشرف –14 هدفا

4- مابولولو – 11 هدفا

5- ياو أنور – 11 هدفا

6- صديق أوجولا – 11 هدفا

7- محمد سالم – 10 أهداف

8- حسام حسن – 10 أهداف

9- مصطفى زيكو – 10 أهداف

10- أحمد سيد زيزو – 9 أهداف