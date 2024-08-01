نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. محمد حمص يكتب روشتة إنقاذ الإسماعيلي ويؤكد: النادي معدوم الموارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكابتن محمد حمص نجم النادي الإسماعيلي السابق في تصريحات خاصة، عن كيفية الخروج من الوضع الحالي للنادي الإسماعيلي، والذي يعاني منه الفريق الكروي الأول بالنادي في السنوات الأخيرة.

وقال حمص في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " الإسماعيلي ينقصه الكثير من الموارد المالية، فهي أصبحت شبه معدومة في السنوات الأخيرة.

وتابع:" الإسماعيلي في حاجة ضرورية لمساندة الدولة المصرية له، بجانب مساندة الجماهير، النادي أصبح معدوم الموارد وهذا لا يصح لنادي بقيمة الإسماعيلي.

خاص.. محمد حمص يكتب روشتة إنقاذ الإسماعيلي ويؤكد: النادي معدوم الموارد

وأضاف:" عملت في نفس الظروف الذي يعمل بها الجهاز الفني الحالي بقيادة الكابتن إيهاب جلال، لذلك أثق أنهم قادرين على تخطي تلك المرحلة والبقاء في الدوري الممتاز للموسم الجديد".

وعن نصيحته للاعبين:" أنا على ثقة كاملة في جميع اللاعبين، ولكن عليهم أن يثقوا بأنفسهم وأنّ يقدموا أفضل ما لديهم، والنتيجة بإذن الله ستكون في صالحهم ".

وأتم:" كامل الدعم للاعبين والجهاز الفني واعضاء مجلس الإدارة، في تلك الفترة العصيبة".

ويُعد محمد حمص أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الإسماعيلي، وصاحب الرأسية الشهيرة في مرمى بوفون والتي منحت مصر الفوز على إيطاليا بكأس القارات 2009.

وحقق كابتن الدراويش التاريخى وأحد أفضل من ارتدوا قميص النادى الإسماعيلى منذ عام 1924، على 3 بطولات بالقميص الأصفر "كأس مصر 97، كأس مصر 2000، الدورى العام 2002" ووصيف كأس السوبر المصرى والبطولة العربية.

وعلى مستوى المنتخب المصرى فلم يشارك محمد حمص سوى فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2008 التى أقيمت فى غانا وتوج "الفراعنة" بها، لكنه ظل احتياطيًا طيلة المباريات.