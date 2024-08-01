نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوتنجهام فورست يتعاقد مع البرتغالي جوتا سيلفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الجناح البرتغالي جوتا سيلفا لاعب فيتوريا جيماريتش في الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع الجناح البرتغالي علي عقود أنتقاله صباح اليوم إلي نوتنجهام فورست حتي يونيو 2028، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا للتقارير الإنجليزية، فإن جوتا سيلفا أنضم إلي صفوف الفريق الإنجليزي مقابل 14 مليون جنية استرليني بالإضافة إلي بعض الامتيازات.

جوتا سيلفا ينضم إلي صفوف نوتنجهام فورست

وشارك اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 24 عام مع فريفه السابق الموسم الماضي في 40 مباراة أحرز خلالهم 14 هدف وصنع 5 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن الفريق الإنجليزي نجح في ضم المدافع الصربي نيكولا ميلنيكوفيتش قادمًا من فيورنتينا الإيطالي.