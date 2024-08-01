نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف بيراميدز من رحيل مصطفى فتحي إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن إبلاغ نادي بيراميدز لنجمه مصطفى فتحي باستحالة رحيله عن الأزرق السماوي خلال الموسم المقبل.

موقف بيراميدز من رحيل مصطفى فتحي

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، بيراميدز يرفض تماما رحيل مصطفى فتحي عن الفريق في الموسم الجديد.

وتابع، أنه كان هناك حالة من جس النبض من قبل نادي الزمالك لاستعادة نجمه السابق خاصة بعد التحية التي تلقاها اللاعب من الجماهير البيضاء خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.

واختتم محمد شبانه حديثه قائلًا، إلا أن مسئولو بيراميدز رفضوا بشدة الفكرة وأبلغوا اللاعب بذلك رسميًا.