نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيوب الكعبي يغيب عن أولمبياكوس في الموسم التحضيري لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت تقارير إعلامية يونانية أن المغربي أيوب الكعبي لاعب أولمبياكوس اليوناني لن يشارك مع الفريق في المباراتين التحضيريتين للموسم الجديد أمام كل من ناديي ترنانا وروما الإيطاليين بسبب تعرضه للإصابة التي يعاني منها في إصبع القدم.

الإصابة تبعد أيوب الكعبي عن أولمبياكوس في الموسم التحضيري

ووفقا لصحيفة "جافروس" اليونانية فإن الجهاز الفني لنادي أولمبياكوس قرر إعفاء الكعبي من السفر إلى إيطاليا حيث يخوض الفريق معسكرا في بداية الشهر المقبل، يتخلله مباراتين وديتين أمام ترنانا وروما الإيطاليان.

وأوضحت مصادر أنه تقرر بالتنسيق بين الجهازين الطبي والفني لأولمبياكوس فسح المجال أمام اللاعب للعمل على استعادة لياقته البدنية قبل الانتظام في استعدادات الفريق.

وجدد أيوب الكعبي عقده مع أولمبياكوس اليوناني الأسبوع الماضي بعد مفاوضات ماراثونية انتهت بإقناع اللاعب بالإستمرار في اليونان رغم العروض التي تلقاها من أندية في أوروبا والخليج.

وانتقل الكعبي إلى أولمبياكوس الصيف الماضي قادما من السد القطري، وشارك معه في 50 مباراة هذا الموسم، في مختلف البطولات، أحرز خلالها 33 هدفا وساهم في 3 تمريرات حاسمة، وحقق مع الفريق اليوناني لقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في نفس الموسم.