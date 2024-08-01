برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن عثور برشلونة الإسباني على بديل لنجم الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تشكيلة الفريق في الموسم المقبل.

برشلونة يعثر على بديل ليفاندوفسكي

أكدت صحيفة آس الإسبانية أن ب أو فيكتور الذي سجل هدفا في مباراة مانشستر سيتي الودية في الجولة التحضيرية الأمريكية الصيفية سيكون بديلًا لليفاندوفسكي في برشلونة بعدما تعاقد معه النادي من جيرونا بشكل نهائي في فترة الميركاتو الصيفي مقابل 2.5 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من المنتظر أن يسد فيكتور الثغرة التي سيتركها الرحيل الوشيك للبرازيلي فيتور روكي الذي كان يأمل برشلونة أن يلعب هو دور بديل ليفاندوفسكي في الموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يمني النفس بإجراء صفقة كبرى في فترة الانتقالات الصيفية على أقل تقدير ويبدو أن الإسباني داني أولمو هو الأقرب بعدما تحرك البرسا وتقدم بعرض ثالث على طاولة لايبزيج الألماني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن روكي يخرج من خطط المدير الفني هانز فليك في برشلونة على أن يحل ب أو فيكتور محله في التشكيل كبديل لرأس الحربة الأساسي في الفريق في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة كان قد دفع 30 مليون يورو من أجل الحصول على بطاقة روكي الذي يبلغ من العمر 19 عامًا وسيكون على البرتغالي ديكو المدير الرياضي لبرشلونة إيجاد طريقة لاسترداد المبلغ المدفوع ببيع عقده بعد ستة أشهر فقط من إعارته.